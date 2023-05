The Mother, Jennifer Lopez è la nuova Jason Statham? "Colgo le occasioni che non ho avuto in passato"

Con l'arrivo di The Mother molti si stanno chiedendo se Jennifer Lopez stia diventando una versione al femminile di Jason Statham per quanto concerne i film d'azione.

Jennifer Lopez ha recitato in svariati film d'azione nel corso della sua carriera ma nell'ultimo periodo ne sta sfornando più di Jason Statham: a gennaio la nuova moglie di Ben Affleck ha mietuto innumerevoli vittime nella commedia d'azione di Prime Video intitolata Un matrimonio esplosivo e di recente ha portato a termine le riprese di Atlas, pellicola che con tutta probabilità uscirà nel 2024. Infine, proprio oggi ha debuttato su Netflix il suo ultimo film, The Mother, un "revenge thriller" diretto da Niki Caro che, come abbiamo visto nella nostra recensione, vede la star nei panni di un'assassina che esce allo scoperto al fine di proteggere sua figlia da due feroci signori del crimine.

The Mother: Jennife Lopez in una foto

"Penso che si tratti semplicemente di avere queste nuove opportunità, a 53 anni posso finalmente interpretare questi ruoli che non mi venivano nemmeno offerti quando avevo 20 o 30 anni", ha affermato la Lopez durante un'intervista diffusa da Yahoo Entertainment, per poi ironizzare a proposito del confronto con Statham, con cui ha recitato nel 2013 in Parker.

"Quindi in realtà è una cosa che mi rende molto felice, che mi da potere come donna, e quando mi vengono inviate queste sceneggiature e le leggo... mi assicuro soltanto che ci sia una storia davvero bella al centro. E in questo caso è stato proprio così, per non parlare del fatto che sin dall'inizio era ovvio che sarebbe stato un gigantesco film d'azione con un regista come Niki", ha concluso J.Lo.

The Mother: Jennifer Lopez in una scena del film

A questo proposito il regista di The Mother, ha dichiarato: "Mi piace molto progettare ed eseguire sequenze d'azione, e mi diverto ancora di più con Jennifer come protagonista, perché può fare così tante cose. Molte delle acrobazie sono sue iniziative. È brava in tutto quello che fa. E la cosa meravigliosa di lei in questo film è che, sì, riesce a tirare fuori il meglio da un film d'azione, ma ci ricorda anche che è una grande attrice drammatica".