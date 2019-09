The Mosquito Coast, Justin Theroux nel cast della nuova serie Apple Tv+

Justin Theroux sarà protagonista della seria The Mosquito Coast, che andrà in onda su Apple TV+.

Questo nuovo progetto sarà basato sul romanzo omonimo del 1981 scritto dallo zio dell'attore e regista, Paul Theroux, adattamento televisivo al quale stanno lavorando lo sceneggiatore Luther Neil Cross e il regista Rupert Wyatt.

Lo zio di Justin Theroux ha scritto il romanzo originale, che è stato adattato per il grande schermo nel 1986 da Peter Weir. Quel film era interpretato da Harrison Ford, Helen Mirren e River Phoenix ed è stata una delusione critica e commerciale quando arrivò nelle sale.

La storia di Mosquito Coast segue un idealista (interpretato da Ford nell'originale e Theroux nella versione aggiornata) che sradica la sua famiglia dall'America Latina. Luther Neil Cross sarà lo show runner e scriverà il primo episodio della serie Apple con Tom Bissell. Rupert Wyatt produrrà e dirigerà non solo il primo episodio, ma anche molti altri durante la stagione.

Justin Theroux ha recentemente vinto un Emmy per il suo lavoro di produzione sullo speciale TV Live in Front of a Studio Audience: All in the Family e The Jeffersons di Norman Lear, e ha recitato nel film drammatico della HBO The Leftovers. Ha anche avuto un breve cameo in Star Wars: The Last Jedi e sarà la voce del vagabondo nel film originale Disney+ Lilli e Vagabondo.