The Morning Show: il teaser della serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon

The Morning Show, di cui è stato diffuso il primo teaser, è una delle serie tv più attese su Apple TV+, la nuova realtà che proporrà contenuti inediti a partire dall'autunno.

Il video diffuso online regala uno sguardo al set della trasmissione al centro degli eventi raccontati in The Morning Show e nel teaser si sentono alcune battute, di cui non si conosce il contesto, pronunciate dai personaggi interpretati da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell.

La serie dovrebbe seguire proprio Mitch Kessler, il personaggio interpretato da Carell, che cerca di rimanere rilevante in un contesto in continuo cambiamento. Sullo schermo si vedono anche alcune immagini dei personaggi grazie alle foto presenti sul set.

The Morning Show ha già ottenuto l'approvazione per la produzione di due stagioni, per un totale di 20 episodi che potranno contare sulla presenza nel team della regista Mimi Leder e della showrunner Kerry Ehrin. Il progetto è tratto dal libro scritto da Brian Stelter intitolato Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV