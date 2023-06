The Morning Show 3: Apple TV+ annuncia la data del debutto dei nuovi episodi

Apple TV+ ha condiviso online alcune foto della stagione 3 di The Morning Show, annunciandone la data del debutto in streaming.

Apple TV+ ha annunciato la data di uscita di The Morning Show 3, il terzo capitolo della storia delle due star del piccolo schermo interpretate da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston: l'appuntamento per i primi due episodi in streaming è stato fissato per il 13 settembre. Le puntate successive saranno distribuite a cadenza settimanale fino all'8 novembre.

Le foto e i primi dettagli delle nuove puntate

La terza stagione di The Morning Show sarà composta da dieci episodi inediti con star Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Billy Crudup. La piattaforma di streaming ha condiviso i primi scatti ufficiali delle puntate in cui sono ritratti anche i nuovi personaggi, tra cui quelli interpretati da Jon Hamm e Nicole Beharie.

Gli interpreti

Nel cast della terza stagione ci saranno infatti anche Jon Hamm che diventerà un rivale di Cory Ellison (Billy Crudup), Stephen Fry, Tig Notaro e Nicole Beharie.

Tra gli interpreti dello show ci saranno poi Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden.

Charlotte Stoudt sarà inoltre showrunner, sostituendo Kerry Ehrin. Alla regia e nel team della produzione c'è poi Mimi Leder.