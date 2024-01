The Misfits stasera su Rai 4: trama e cast del film con Pierce Brosnan

Stasera lunedì 1 gennaio su Rai 4 va in onda The Misfits: trama, recensione e cast della pellicola.

Stasera lunedì 1 gennaio 2024 su Rai 4, in prima serata alle 21:20, va in onda The Misfits, pellicola del 2021 con Pierce Brosnan di Renny Harlin. La sceneggiatura è stata scritta da Kurt Wimmer e Robert Henny. Trama, cast e recensione del lungometraggio.

The Misfits: un momento del film

Misfits

Misfits è un film di azione pop, la più recente fatica del Re dell'action anni '90 Renny Harlin.

The Misfits è stato presentato in anteprima mondiale in Corea del Sud il 3 giugno 2021. La pellicola in Italia è stata distribuita sulle piattaforme streaming dall'1 luglio.

The Misfits: una scena del film action

Trame

Dopo essere evaso da una prigione federale di massima sicurezza, il ladro internazionale Richard Pace viene nuovamente catturato da una banda di criminali gentiluomini, i quali intendono servirsi delle sue indiscusse abilità.

Essi si fanno chiamare The Misfits, e sono guidati dall'eccentrico Ringo, il quale non si ferma mai dinanzi a nessun ostacolo si frapponga tra sé e i suoi obiettivi. Insieme a lui fanno parte della banda anche Violet, Il Principe, Wick e, sorprendentemente, anche Hope, la figlia di Pace.

The Misfits: Tim Roth in una scena del film

Dopo aver saggiato le loro intenzioni, Richard decide di collaborare con i Misfits. Il loro piano è quanto mai folle: rubare milioni di lingotti d'oro altrimenti destinati a finanziare dei gruppi terroristici internazionali.

Ma Richard non sarà spinto soltanto dall'interesse di portare a termine il colpo e guadagnare a sua volta, ma anche da un desiderio di vendetta: il detentore dei lingotti, infatti, è colui che lo ha fatto arrestare. Si tratta dell'infido uomo d'affari Schultz, che adesso deve guardarsi dal ritorno di Pace e dei Misfits.

Interpreti e personaggi

Pierce Brosnan: Richard Pace

Rami Jaber: Il Principe

Hermione Corfield: Hope Pace

Jamie Chung: Violet

Pirat "Mike" Nitipaisalkul: Wick

Tim Roth: Schultz

Nick Cannon: Ringo

Qais Qandil: Jason Quick

Samer al-Masry: Hassan

Mansoor Al Feeli: Abu Hirawa

The Misfits: Pierce Brosnan e Mike Angelo in una scena del film

Recensione e trailer

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di The Misfits.

The Misfits è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 17% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 25 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.4 su 10.