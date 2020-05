The Midnight Club: Mike Flanagan produrrà la nuova serie tv Netflix

Il romanzo The Midnight Club, scritto da Christopher Pike, diventerà una serie tv sviluppata da Mike Flanagan per Netflix.

La notizia dell'adattamento è stata diffusa da Variety che ha pubblicato anche i primi dettagli del progetto.

Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1994 e tra le pagine di The Midnight Club si racconta una storia ambientata all'interno della Rotterdam Home, una struttura dove vivono dei teenager alle prese con malattie in fase terminale. Un gruppo di pazienti decide quindi di iniziare a ritrovarsi a mezzanotte per raccontare storie paurose e stringono un patto: chi tra di loro morirà per primo contatterà gli altri dall'aldilà.

Mike Flanagan, già artefice del successo di Oculus e della serie Hill House, svilupperà la serie, che prenderà degli elementi anche di altri libri di Christopher Pike, in collaborazione con Leah Fong. Il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore esecutivo tramite la Intrepid Pictures, casa di produzione che ha stretto un accordo con Netflix.