The Meddler: stasera su Rai Movie Susan Sarandon è una mamma un po' impicciona

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, arriva The Meddler, dramedy scritta e diretta nel 2015 da Lorene Scafaria (nel 2019 Jennifer Lopez ha recitato nel suo Le ragazze di Wall Street), con protagoniste assolute Susan Sarandon e Rose Byrne.

Marnie Minervini (Susan Sarandon), newyorchese da poco rimasta vedova, decide di raggiungere a Los Angeles la figlia Lori (Rose Byrne), sceneggiatrice di serie tv reduce da una problematica rottura sentimentale .

Dopo lo shock iniziale, il trasloco sulla West Coast si trasforma in un nuovo inizio. Entusiasta per il cambiamento e con tanti soldi ereditati da spendere, Marnie comincia a costruirsi una nuova vita, dapprima invadendo quella di Lori e di chiunqe le graviti attorno, col tempo imparerà a essere meno ficcanaso, anche grazie all'incontro con un poliziotto...

Per ammissione della stessa Lorene Scafaria, il rapporto tra Marnie e Lori è in parte un racconto autobiografico, basato sul rapporto della regista con la propria madre.