The Me You Can't See: la serie del Principe Harry e di Oprah Winfrey da oggi su Apple TV+

Arriva oggi su Apple TV+ in anteprima The Me You Can't See, la docu-serie creata dal principe Harry e da Oprah Winfrey, dedicata alla salute mentale e alla ricerca del benessere emotivo.

Locandina di The Me You Can't See

In The Me You Can't See, Oprah Winfrey e il Prince Harry Windsor guidano discussioni sincere sulla salute mentale mentre si confrontano sulle loro battaglie in questo campo. Con ospiti famosi (nel primo episodio Lady Gaga racconta a cuore aperto due drammatiche esperienze vissute a soli 19 anni), insieme a un'ampia gamma di persone provenienti da tutto il mondo che convivono con le ordinarie sfide dei problemi di salute mentale, la serie trascende la cultura, l'età, il sesso e lo stato socioeconomico, per affrontare senza tabù un argomento altamente frainteso.

I produttori hanno collaborato con 14 esperti e organizzazioni accreditati di tutto il mondo per aiutare a far luce sui diversi percorsi nel trattamento di questo tipo di disturbo. "Ora più che mai, c'è un bisogno immediato di sostituire la vergogna che aleggia intorno alla salute mentale con saggezza, compassione e onestà", ha detto Oprah Winfrey. "La nostra serie mira a innescare quella conversazione globale".

"Siamo nati in vite diverse, cresciuti in ambienti diversi e, di conseguenza, siamo esposti a esperienze diverse. Ma la nostra esperienza condivisa è che siamo tutti umani", ha detto il principe Harry, duca di Sussex. "La maggior parte di noi porta con sé una qualche forma di trauma, perdita o dolore irrisolti. Eppure l'anno appena trascorso ci ha dimostrato che siamo tutti coinvolti in questo insieme e la mia speranza è che questa serie mostri che c'è forza nella vulnerabilità, connessione nell'empatia e forza nell'onestà".

Co-creato e prodotto da Oprah Winfrey e il principe Harry, "The Me You Can't See" è prodotta anche da Terry Wood e Catherine Cyr di Harpo Productions, insieme alla RadicalMediaa di Jon Kamen. Dave Sirulnick e Alex Browne sono gli showrunner. È diretta e prodotta da Dawn Porter, candidata all'Emmy Award e allo Spirit Award, e Asif Kapadia, vincitore dell'Academy Award e quattro volte BAFTA. La serie è prodotta da Jen Isaacson e Nell Constantinople.