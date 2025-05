The Mastermind: la prima clip con Josh O’Connor dal film in concorso a Cannes

È stata diffusa la prima scena ufficiale di The Mastermind, il nuovo film con Josh O'Connor in concorso a Cannes 2025, diretto da Kelly Reichardt e in anteprima domani sulla Croisette.

È arrivata online la prima clip ufficiale di The Mastermind, il film con protagonista Josh O'Connor che sarà presentato domani al Festival di Cannes. Il progetto segna il ritorno dietro la macchina da presa di Kelly Reichardt, regista di culto già nota per First Cow e Meek's Cutoff, e vede nel cast anche Alana Haim, apprezzata in Licorice Pizza.

Di cosa parla The Mastermind?

Ambientato nel Massachusetts degli anni Settanta, il film segue la storia di JB Mooney (interpretato da O'Connor), un falegname senza lavoro che si reinventa ladro d'arte alle prime armi. Quando il suo piano per un grande furto d'arte prende una piega inaspettata, Mooney si ritrova a fare i conti con le conseguenze devastanti delle sue azioni.

Accanto a O'Connor e Haim, il cast include anche John Magaro, Hope Davis, Bill Camp, Gaby Hoffmann, Amanda Plummer, Eli Gelb, Cole Doman, Javion Allen, Matthew Maher e Rhenzy Feliz.

Il film è stato prodotto da Neil Kopp, Anish Savjani e Vincent Savino per Filmscience, società che collabora da anni con la Reichardt. The Mastermind rappresenta la seconda partnership tra la regista e MUBI, dopo l'uscita internazionale di First Cow. MUBI si occuperà della distribuzione in mercati chiave tra cui Nord America, Regno Unito, Irlanda, America Latina, Germania, Austria, Benelux, Turchia e India, mentre The Match Factory curerà le vendite internazionali. Il finanziamento è stato seguito da UTA Independent Film Group.

O'Connor, sempre più richiesto nel panorama cinematografico, è presente al festival anche con The History of Sound, in cui ha recitato al fianco di Paul Mescal, e farà parte del cast del prossimo film diretto da Steven Spielberg.

Anche Alana Haim si prepara a tornare sotto i riflettori con One Battle After Another di Paul Thomas Anderson e The Drama di A24, dove recita accanto a Robert Pattinson e Zendaya. The Mastermind verrà proiettato in anteprima mondiale il 23 maggio sulla Croisette.