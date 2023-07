The Marvels: il nuovo costume di Carol Danvers svelato nelle foto

L'attrice premio Oscar Brie Larson è pronta a riprendere il proprio ruolo di Carol Danvers nel sequel di Captain Marvel, dal titolo The Marvels. Ora i fan possono finalmente dare uno sguardo al suo nuovo costume di Carol Danvers grazie alle immagini pubblicate online da Entertainment Weekly.

Il magazine ha mostrato Brie Larson con il nuovo look di Captain Marvel affiancata da Iman Vellani e Teyonah Parris. Dalle immagini si notano dei dettagli differenti rispetto al film precedente, con i colori rosso e blu nettamente più tenui, con un simbolo Kree stampato sul petto. Esiste la possibilità che Carol Danvers indossi diversi costumi nel corso del film, così come potrebbe accadere per Kamala Khan e Monica Rambeau.

The Marvels sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 8 novembre, dopo una serie di slittamenti che avevano messo in apprensione i fan. Il film è stato diretto da Nia DaCosta, con la sceneggiatura di Megan McDonnell.

Oltre alle tre protagoniste principali il cast del film comprende anche Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, protagonista della recente serie tv disponibile su Disney+, Secret Invasion. Il film è basato sui fumetti di Marvel Comics.