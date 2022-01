The Mandalorian, Leonardo DiCaprio ha consigliato la serie a Jonah Hill: "Non mi interessava""

Leonardo DiCaprio ha consigliato la serie a Jonah Hill ma, a quanto pare, al suo compagno di set di Don't look up non è fregato assolutamente niente!

Sul set di Don't Look Up, Jonah Hill ha raccontato di essere stato incoraggiato da Leonardo DiCaprio a recuperare The Mandalorian. A quanto pare, a differenza del protagonista di Titanic, la serie non ha detto assolutamente nulla al suo compagno di set nell'ultimo film diretto da Adam McKay.

Al termine della visione di The Mandalorian, Jonah Hill ha sottolineato soltanto quanto sia carino Baby Yoda. Per il resto, la serie non gli ha detto assolutamente niente, a differenza di quanto sembra abbia provato Leonardo DiCaprio. Nel corso di un'intervista con W Magazine, Hill ha raccontato: "Leo mi ha fatto guardare The Mandalorian durante le riprese di Don't Look Up. A parte il look molto carino di Baby Yoda, non capivo cosa dicesse e a me non è fregato assolutamente niente!".

Leonardo DiCaprio e Jonah Hill hanno recentemente recitato insieme nell'ultimo film di Adam McKay (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Don't Look Up), distribuito su Netflix lo scorso 25 dicembre.

Data la natura fantastica della serie, Jonah Hill ha fatto fatica a connettersi con The Mandalorian, ma ha notato che è stato in grado di lasciarsi questo aspetto alle spalle quando si è trattato di godersi Il trono di spade. Hill, inoltre, ha sottolineato quanto recuperare una serie in ritardo lo faccia puntualmente sentire escluso dal giro.

L'attore ha raccontato: "Il trono di spade è assurdo. So che fa ridere dirlo adesso, perché è andata in onda parecchio tempo fa! A volte rifletto sulla reazione delle persone in tempo reale e mi rendo conto che è stato come un evento culturale. Così, quando ho guardato l'episodio sulle Nozze Rosse, ho chiamato i miei amici e ho mostrato loro tutto il mio stupore! E loro mi hanno detto: 'Sì, amico. All'epoca è stato un evento culturale al livello della fine dei Soprano'".

La terza stagione di The Mandalorian debutterà su Disney+ nel corso del 2022.