The Man in the High Castle si concluderà con la quarta stagione, ecco il teaser!

The Man in the High Castle ritornerà con gli episodi della quarta stagione prossimamente su Amazon Prime Video e la produzione ha annunciato, diffondendo il teaser e il poster, che sarà l'ultima.

Il progetto si basa sul romanzo scritto nel 1962 da Philip K. Dick e la storia ha preso il via quindici anni dopo la fine della seconda Guerra mondiale in un universo alternativo che ha visto trionfare in nazisti.

I protagonisti sono Rufus Sewell e Alexa Davalos, mostrati nel breve teaser mentre la Resistenza cerca di porre fine al dominio politico, tra scontri e incontri inaspettati.

La produttrice Isa Dick Hackett, figlia dello scrittore, ha voluto ringraziare per la collaborazione con David Zucker e Scott Free che ha permesso di portare sul piccolo schermo la storia ideata dal padre, assicurando i fan che l'ultimo capitolo della storia sarà elettrizzante e soddisfacente.

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi di tutto il duro lavoro compiuto dal talentuoso team composto da produttori, attori, troupe e chiunque abbia lavorato alla serie nel corso degli anni".

Nel cast della serie Alexa Davalos (Mob City), Luke Kleintank (Pretty Little Liars), DJ Qualls (Z Nation), Joel De La Fuente (Hemlock Grove), Brennan Brown (Focus), Bella Heathcote (The Neon Demon) Chelah Horsdal (You Me Her) e Jason O'Mara (Agents of S.H.I.E.L.D.), insieme a Cary-Hiroyuki Tagawa (Revenge) e Rufus Sewell (Victoria).

La serie è stata sviluppata da Frank Spotnitz (The X-Files), e con Ridley Scott(The Martian), David W. Zucker (The Good Wife), Richard Heus (Ugly Betty), Isa Dick Hackett (Philip K. Dick's Electric Dreams), e Daniel Percival (Banished), come produttori esecutivi della terza stagione. Inoltre, la nuova stagione vede anche Eric Overmyer (Treme, Bosch, The Affair) come showrunner e produttore esecutivo.

