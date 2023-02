The Machine: Mark Hamill affronta la mafia russa nel trailer del nuovo film vietato ai minori

Mark Hamill reciterà al fianco del comico Bert Kreischer in The Machine, film vietato ai minori che vedrà il duo alle prese con la mafia russa.

Mark Hamill si prepara al suo primo ruolo cinematografico dal 2018, anno in cui ha interpretato Luke Skywalker nel controverso Episodio VIII di Star Wars, ovvero Gli Ultimi Jedi. L'attore reciterà in The Machine, film vietato ai minori di 17 anni distribuito dalla Sony e basata sulla storia, diventata virale, raccontata dal comico Bert Kreischer.

Bert Kreischer raccontò di aver trascorso un semestre all'estero in Russia nel 2016 e, durante il suo periodo di college, di aver incontrato gli esponenti della mafia. Mark Hamill vestirà i panni del padre del personaggio interpretato dal comico, ruolo assai distante dal Jedi Luke Skywalker.

Nel trailer Rated R pubblicato in queste ore in rete, infatti, vediamo il suo personaggio lasciarsi andare a diverse imprecazioni e fare uso di droghe.

Le vicende di The Machine iniziano durante la festa di compleanno di un bambino quando il passato burrascoso di Bert torna a tormentarlo. Una mafiosa russa, interpretata da Iva Babic, si presenta per rapirlo e riportarlo in Russia per pagare i crimini commessi quando era un ventiduenne festaiolo. Spetterà a Bert e a suo padre risolvere i pasticci una volta per tutte.

Nel cast troviamo anche Rita Bernard-Shaw, Jessica Gabor e Nikola Duricko. Il film, diretto da Peter Atencio, arriverà nelle sale americane il 25 maggio.