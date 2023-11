Joker: Mark Hamill annuncia che non doppierà più il villain per un motivo straziante

Mark Hamill, che ha doppiato il personaggio del Joker per oltre 30 anni, dice addio definitivamente al ruolo per una ragione straziante.

Mark Hamill, che ha doppiato per oltre 30 anni il personaggio del Joker, abbandona definitivamente il personaggio del supercriminale nemesi di Batman. L'attore, noto anche per il ruolo di Luke Skywalker nel franchise di Star Wars, durante il FAN EXPO di San Francisco ha spiegato la straziante motivazione della sua scelta, ovvero la morte dell'amico e collega Kevin Conroy, voce originale di Batman, venuto a mancare nel 2022 all'eta di 66 anni.

Dopo l'annuncio Hamill ha citato una famosa frase di Joker che recita: "Senza Batman il crimine non ha battute da fare". La citazione proviene dall'episodio L'uomo che uccise Batman, il 49esimo della prima stagione della serie animata Batman.

Nell'episodio tutti pensano che Sidney Debris abbia ucciso Batman. La persona che prende la morte dell'uomo pipistrello più duramente è proprio Joker che parla poeticamente di ciò che Batman significava per Gotham e di come la sua morte sia straziante poiché il suo nemico rendeva la sua anima felice.

La carriera da doppiatore il Joker

Mark Hamill ha prestato la voce al personaggio di Joker in Batman e in numerose altre apparizioni del supercriminale della DC in film, spin-off e videogiochi. Tra questi ricordiamo: Batman: La Maschera del Fantasma, Batman & Superman - I due supereroi , Batman on the Future: Il ritorno del Joker e Arkham Asylum.