The Lovers: il trailer della nuova rom-com Sky Original in arrivo a novembre (VIDEO)

Ecco il trailer ufficiale di The Lovers: dal 4 novembre tutti gli episodi saranno subito disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Sky ha appena diffuso il trailer italiano di The Lovers, una nuova commedia romantica targata Sky Original che parla di una coppia formata da due persone che sembrano essere completamente sbagliate l'una per l'altra, e che invece potrebbero essere assolutamente perfette. Sabato 4 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, potrete vedere tutti gli episodi dello show, che andrà in onda anche in lineare su Sky Serie.

The Lovers racconta la storia di una coppia abbastanza improbabile, almeno stando alle premesse. Seamus (Johnny Flynn - Lovesick, Sils Maria, Brotherhood) è inglese, Janet (Roisin Gallagher - The Dry) è nordirlandese. Lui è un ricco membro dell'élite metropolitana, giornalista radiofonico di successo alla sua prima grande occasione nella TV inglese che conta. Lei lavora in un supermercato.

Lui frequenta i posti più alla moda di Londra, lei vive nel quartiere più malfamato di Belfast. Lui è ossessionato dalla politica e da tutte le novità di Westminster, lei ama i reality e non guarda mai i telegiornali. Lui ha una fidanzata famosa, lei è divorziata e sola. L'unica cosa che hanno in comune è che sono entrambi persi, sono entrambi spezzati. E hanno bisogno di guarire. Troveranno questa guarigione l'uno nell'altra. Non dovrebbero essere attratti l'uno dall'altro, ma non riescono a resistere alla tentazione di avere un flirt. Conleth Hill (Il Trono di Spade, The Power of Parker) interpreta il capo del supermercato di Janet, Philip, mentre Alice Eve (Star Trek Into Darkness, She's Out of My League) interpreta Frankie, la fidanzata di Seamus.

La serie è stata prodotta da Drama Republic per Sky Studios. Scritta e creata dal pluripremiato drammaturgo David Ireland (Cyprus Avenue, Ulster American) e diretta dal vincitore del BAFTA Justin Martin (Together, Prima Facie). Roanna Benn e Rebecca de Souza sono i produttori esecutivi per Drama Republic, mentre Liz Lewin e Manpreet Dosanjh lo sono per Sky Studios. Hannah Pescod è produttrice esecutiva, mentre Chris Martin è produttore.