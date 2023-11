The Lovers, la recensione: solo gli amanti (soprav)vivono

La recensione di The Lovers, la serie romcom inglese con Johnny Flynn e Roisin Gallagher nei panni di una coppia che sulla carta non dovrebbe funzionare, disponibile su Sky e NOW.

Nei tarocchi la carta de Gli Amanti è per tradizione simbolo più che di un amore passionale, di un bivio emotivo a cui una delle due parti si trova. Non è negativa né positiva, ci mostra semplicemente una "situazione sentimentale", come reciterebbe un'ipotetica dicitura social. È in questo spirito che si inserisce perfettamente la commedia romantica The Lovers, una serie inglese in sei episodi disponibile su Sky Serie e in streaming solo su NOW. I protagonisti di questa improbabile storia d'amore sono Seamus e Janet in quel di Belfast: due persone che non dovrebbero proprio stare insieme eppure forse è proprio il loro essere apparentemente non compatibili a poter fare la differenza, mettendoli di fronte ad un bivio. Cosa li porterà a dover scegliere? Scopriamolo nella nostra recensione.

Romcom a Belfast

The Lovers: una scena

L'ambientazione irlandese è il primo elemento singolare che crea la giusta atmosfera in The Lovers. La trama è presto detta: Seamus (Johnny Flynn già visto in Lovesick per restare in tema pene d'amore) è un giornalista radiofonico di discreto successo alla sua prima grande occasione sulla tv inglese che però decide di mandarlo in trasferta nella sua terra d'origine, l'Irlanda. Lì incontra davvero per caso Janet (Roisin Gallagher, The Dry), una donna molto meno benestante che vive in un quartiere abbastanza malfamato.

The Lovers: una scena

Lei ha una visione abbastanza pessimistica della vita, preferisce i reality show ai telegiornali e lavora in un supermercato dove si scontra spesso con i propri colleghi e datori di lavoro. Lui ha un'opinione molto alta di se stesso, si crede più famoso di quello che realmente è, è sempre attento alla politica e ai cambiamenti del Paese, frequenta solamente i ristoranti e hotel più alla moda ed è sentimentalmente impegnato con un'attrice famosa, Frankie (Alice Eve, che bello ritrovarla dopo Lei è troppo per me, un piccolo cult del genere). Sulla carta, insomma, non solo fanno parte di due mondi lontani ma hanno anche caratteristiche e abitudini praticamente agli antipodi.

Incontro di anime

The Lovers: una scena

La chimica ci insegna però che gli opposti si attraggono e Seamus e Janet non fanno eccezione, complici le loro origini comuni che sono l'elemento più originale di The Lovers nel panorama delle commedie romantiche contemporanee. Origini che Seamus rinnega, perché vuole essere associato alla vita mondana londinese, e che potrebbe riscoprire proprio grazie alla nuova conoscenza. Conoscenza che lo metterà di fronte ad una scelta e che innescherà ovviamente una serie di situazione tragicomiche e di commedie degli equivoci. Il tutto condito da un sarcasmo cinico e da un british humour sempre equilibrato e a volte un po' nero, grazie alla scrittura del pluripremiato drammaturgo David Ireland (Cyprus Avenue, Ulster American) e del regista vincitore del BAFTA Justin Martin (Together, Prima Facie). Quest'ultimo utilizza gli stilemi e le caratteristiche del genere, per mostrare i continui incontri-scontri tra i protagonisti in questa loro improbabile e impossibile storia d'amore.

Cuori spezzati

The Lovers: una scena

L'altro aspetto che hanno in comune Seamus e Janet è il fatto di essere due anime più sole di quanto vogliano ammettere e soprattutto due cuori spezzati, per motivi diversi. Questo permette al serial di affrontare tematiche più serie come l'elaborazione del lutto e il suicidio. Siccome siamo il risultato delle nostre scelte e del nostro passato, anche a livello sentimentale, i due protagonisti potrebbero imparare molto più di quanto pensano l'uno dall'altra e soprattutto essere la cura alla rispettiva "malattia". In questo complicato processo di guarigione, i due sono continuamente tentati di diventare gli amanti del titolo: una relazione per propria natura illegittima ed estranea a quella principale. Ma è davvero così o sarà proprio l'amore, per essere un po' zuccherosi, a salvarli?