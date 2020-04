The Lovebirds: il trailer del film con Issa Rae e Kumail Nanjiani

The Lovebirds, il nuovo film con Issa Rae e Kumail Nanjiani, ha ora un trailer che regala qualche anticipazione in attesa del debutto sulla piattaforma di streaming previsto per il 22 maggio.

Nel filmato si assiste a ciò che accade quando una coppia normale e assolutamente serena viene coinvolta in un omicidio venendo accusati di un crimine che non hanno commesso. I due decidono quindi di risolvere il caso prima di venir rintracciati dalle autorità ed essere arrestati. La situazione, come prevedibile, non è delle più semplici.

The Lovebirds, film diretto da Michael Showalter, avrebbe dovuto arrivare nei cinema il 3 aprile dopo la presentazione al SXSW Film Festival, situazione resa però impossibile a causa della chiusura delle sale negli Stati Uniti.

La sinossi ufficiali del lungometraggio anticipa: "Una coppia (Issa Rae e Kumail Nanjiani) vive un momento determinante nella propria relazione quando vengono coinvolti involontariamente in un misterioso omicidio. Mentre il loro percorso per dimostrare la propria innocenza li porta da una situazione estrema - ed esilarante - all'altra, devono capire come possono sopravvivere alla notte e salvare il proprio legame".

Nel cast della commedia ci sono anche Paul Sparks, Anna Camp e Kyle Bornheimer.