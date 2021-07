The Lord of the Rings, Sean Astin loda la serie: "Le persone vogliono tornare a provare quell'amore"

Sean Astin è entusiasta dell'idea di Amazon di realizzare una serie su The Lord of the Rings per riaccendere quell'amore che circonda la trilogia di Peter Jackson.

La serie Amazon Prime Video The Lord of the Rings è uno degli show più attesi dal grande pubblico e anche da una delle star della trilogia di Peter Jackson, l'Hobbit Sean Astin, interprete del fido Samwise Gamgee. Parlando della serie tv, che sarà ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, prima degli eventi narrati nei romanzi, Astin ha dichiarato a ComingSoon:

Elijah Wood e Sean Astin in una scena di Il signore degli anelli - Le due torri

"Il mio consiglio agli attori è di godersi il viaggio perché il fanbase dei film e dei romanzi di Tolkien è talmente vasto che sarà... È stato travolgente per me quando sono usciti quei film. Quanta energia c'era. Quante persone l'hanno amato e tutto. Quindi sono entusiasta di vedere come andrà a finire. Se stanno scavando molto nel Silmarillion, ci potrebbero essere nuove informazioni per me. Non sono ancora riuscito a finire il Silmarillion".

L'attore prosegue: "Credo che Amazon abbia fatto una scelta grandiosa. Lo avevo previsto pienamente nel 2002, che intorno al 2020 - 2021 ci sarebbe stato un reboot. Sono stato specifico al riguardo e a chi mi ha chiesto come potessi essere così sicuro, ho detto 'Perché sono lungimirante'. In realtà so che in una generazione le persone vogliono sperimentare di nuovo ciò che amano. Sono sempre stato un grande sostenitore di sequel e remake, in particolare di classici. Molte persone pensano 'Perché vorresti rifare un classico?' La buona notizia è che il classico rimarrà sempre. Quindi forse qualcuno farà qualcosa di interessante, e se non piace, basta non guardarlo. Ma ho tutte le aspettative che questo adattamento de Il Signore degli Anelli sarà fantastico. C'è voluto molto tempo per realizzarlo, ci stanno lavorando persone davvero talentuose, e aiuterà le persone a ricordare 20 anni fa quando abbiamo lanciato la nostra versione de Il Signore degli Anelli. Quindi è un bene per tutti quando accadono cose del genere. Naturalmente questa è la mia opinione personale."

Al momento la prima stagione della serie The Lord of the Rings, che sarà composta da 8 episodi, è in lavorazione in Nuova Zelanda e approderà sulla piattaforma streaming a fine 2021 o inizio 2022. Amazon ha già ordinato una seconda stagione.