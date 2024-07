The Long Walk, si arricchisce di due nuove star il film tratto da Stephen King

Prosegue spedita la fase di casting di The Long Walk, il nuovo film tratto dal romanzo La lunga marcia, pubblicato da Stephen King nel 1979 con lo pseudonimo Richard Bachman. Il progetto horror potrà vantare due star di Hollywood.

Dopo aver annunciato la presenza di diversi giovani interpreti che interpreteranno i vari protagonisti della terrificante marcia raccontata nel libro, la produzione ha affidato due ruoli ancora misteriosi ad altrettanti nomi noti del cinema.

Camminata verso la morte

Sono Judy Greer e Mark Hamill le new entry nel cast di The Long Walk, adattamento targato Lionsgate. Come annunciato in precedenza, Cooper Hoffman e David Jonsson guideranno il cast, con la partecipazione di Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Jordan Gonzalez, Joshua Odijck e Roman Griffin Davis.

Mark Hamill in una scena di La caduta della casa degli Usher

Francis Lawrence dirigerà il progetto per il grande schermo basato sulla sceneggiatura di JT Mollner. Il regista partecipa anche nelle vesti di produttore. La produzione è attualmente in corso e proseguirà in diverse località della provincia di Manitoba durante l'estate.

Judy Greer ha recentemente terminato le riprese del thriller d'azione The Fisherwoman al fianco di Emma Thompson, e sarà prossimamente protagonista in The Best Christmas Pageant Ever, prodotto da Lionsgate. Si tratta di un periodo particolarmente ricco di impegni per l'attrice, che ha partecipato anche a White House Plumbers per HBO, Guardiani della Galassia Vol. 3, e la serie comedy di Hulu, Reboot, di Steve Lavitan.

Mark Hamill, famoso in tutto il mondo per il ruolo di Luke Skywalker in Star Wars, reciterà al fianco di Tom Hiddleston in un altro adattamento di un romanzo di Stephen King, per la regia di Mike Flanagan, The Life of Chuck, che sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival. Nelle vesti di doppiatore, parteciperà anche a The Wild Robot, insieme ad altre star come Lupita Nyong'o, Pedro Pascal e Kit Connor.