Judy Greer protagonista accanto a Owen Wilson di una serie comedy sul golf

Judy Greer (The Best Christmas Pageant Ever) sarà la protagonista, accanto a Owen Wilson, della nuova serie comica sul golf di Apple TV+, attualmente senza titolo, firmata da Jason Keller (Le Mans '66 - La grande sfida).

La Greer interpreterà Amber-Linn, l'ex moglie di Pryce Cahill, ex giocatore di golf professionista, interpretato da Owen Wilson. Subentra nel ruolo a Jamie Neumann, le cui ragioni per abbandonare il progetto non sono state chiarite.

I dettagli del nuovo show

Creata, diretta, scritta e prodotta da Keller, la trama dello show si basa sul fatto che la carriera di golfista di Pryce Cahill è deragliata prematuramente 20 anni fa. Dopo essere stato licenziato dal suo lavoro in un negozio di articoli sportivi dell'Indiana e dopo che la moglie lo ha abbandonato, Pryce punta tutto su un diciassettenne problematico, che sarà interpretato da Peter Dager.

Tra gli altri ruoli previsti nella serie di 10 episodi figurano Marc Maron, Mariana Treviño e Lilli Kay. Lo show, prodotto dagli Apple Studios, sarà diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris (Fleishman is in Trouble). Tra i produttori esecutivi figurano Ben Silverman di Propagate (The Office), Howard T. Owens e Rodney Ferrell, Guymon Casady di Entertainment 360 (Ripley, The Fall Guy), Lee Eisenberg e Natalie Sandy di Piece of Work, Chris Moynihan, Keller, Wilson e Bill Callahan.

Sempre molto richiesta, la Greer è stata appena scritturata per un ruolo in The Long Walk, adattamento della Lionsgate del romanzo del 1979 di Stephen King. Recentemente ha terminato il thriller d'azione The Fisherwoman di Stampede Ventures al fianco di Emma Thompson, e ora sarà protagonista di The Best Christmas Pageant Ever, una commedia natalizia per famiglie che Lionsgate distribuirà l'8 novembre.

Dopo il ruolo di Mobius M. Mobius nella serie del Marvel Cinematic Universe, Loki, e nel remake di La casa dei fantasmi, Owen Wilson lavorerà nel thriller Lips Like Sugar, ambientato durante i Giochi Olimpici del 1984 a Los Angeles e diretto da Brantley Gutierrez.