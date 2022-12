The Lobster, Stasera su Cielo in Prima Visione Tv il film con Colin Farrell: Orario e Trama

Stasera 12 dicembre su Cielo va in onda The Lobster: il film con Colin Farrell è in Prima Visione Tv

Stasera 12 dicembre su Cielo alle ore 21.15 va in onda in Prima Visione Tv il film The Lobster. La pellicola viene proposta nell'ambito del ciclo 'Dopotutto, domani è martedì!'.

Il film indaga l'amore come condizione di vita e i sottili condizionamenti a cui la società ci sottopone se siamo "single" piuttosto che "impegnati". Cielo lo trovate sul canale 26 del digitale terrestre e su Sky, canale 126 e TivùSat, canale 19.

The Lobster, che va alla scoperta dei più intimi meandri dell'animo umano, è valso una nomination per la migliore sceneggiatura originale agli Academy Awards del 2017 per Yorgos Lanthimos e Efthymis Filippou.

Trama: Nel mondo immaginato da Lanthimos è difatti vietato non avere un partner dopo una certa età e pertanto, ogni persona vedova o single viene forzatamente condotta in un hotel in cui si hanno quarantacinque giorni di tempo a disposizione per trovare la propria anima gemella, pena la trasformazione in un animale a propria scelta.In questa lussuosa prigione regole inflessibili privano gli ospiti della loro privacy, mentre la "caccia" al partner li costringe a grotteschi escamotage per cercare "compatibilità" con gli altri ospiti della struttura.

Il cast della pellicola, diretta da Yorgos Lanthimos, comprende: Rachel Weisz, Léa Seydoux, Colin Farrell, Ben Whishaw, John C. Reilly, Olivia Colman, Michael Smiley, Ashley Jensen, Jessica Barden, Roger Ashton-Griffiths, Ariane Labed, Ewen MacIntosh, Aggeliki Papoulia, Rosanna Hoult, Seana Kerslake, Heidi Ellen Love, Degnan Geraghty, Walter McCabe, Jacqueline Abrahams, Sean Duggan, Kevin McCormack, Patrick Malone e Cian Boylan.