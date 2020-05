The LEGO Movie: Chris Pratt ed Elizabeth Banks ricordano in musica i consigli contro il Coronavirus (VIDEO)

Chris Pratt ed Elizabeth Banks sono ritornati nel mondo di LEGO Movie per interpretare una divertente canzone per aiutare a ricordare i consigli anti Coronavirus.

Il filmato è stato condiviso online sul canale YouTube della LEGO e si rivolge ai più piccoli per aiutarli a capire come affrontare i rischi legati al Coronavirus.

Nel video Lucy, personaggio interpretato da Elizabeth Banks, sostiene che tutto non è più fantastico mentre Emmett, personaggio che ha la voce di Chris Pratt, sembra mantenere ancora un atteggiamento positivo e ricorda cinque cose da ricordare per evitare il contagio. La canzone Hands, Elbows, Face and Space spiega quindi che ci si deve lavare le mani, tossire nel gomito, non toccarsi la faccia, mantenere la distanza dalle altre persone e rimanere a casa.

Il simpatico brano unisce queste cinque regole in musica, aiutando anche i più piccoli a ricordarsi come comportarsi.

I film animati dedicati al mondo dei simpatici mattoncini LEGO hanno incassato in totale 1.1 miliardi di dollari in tutto il mondo. Universal Pictures ha recentemente stretto un accordo della durata di cinque anni per la produzione di nuovi lungometraggi, ereditando quindi il franchise da Warner Bros. che aveva realizzato The Lego Movie, The Lego Movie 2: Una nuova avventura, The Lego Batman Movie e The Lego Ninjago Movie.

Per ora è però ancora presto per sapere se Chris Pratt ed Elizabeth Banks riprenderanno nuovamente i ruoli di Lucy ed Emmett nei prossimi progetti per il grande schermo.