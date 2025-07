The Legend of Zelda, Nintendo svela il volto dei due attori protagonisti, Link e Zelda, del film live-action

Con un comunicato ufficiale, Nintendo ha pubblicato le prime foto degli attori del film live-action di The Legend of Zelda, annunciando chi sarà la principessa Zelda e l'eroe Link sul grande schermo.

Nintendo ha annunciato ufficialmente il cast principale del film live-action di The Legend of Zelda: Bo Bragason sarà la principessa Zelda, mentre Evan Ainsworth vestirà i panni di Link. La pellicola, attesa nelle sale il 7 maggio 2027, punta su due giovani promesse, in quella che sembra essere la prima pietra di un possibile universo cinematografico targato Nintendo.

Nintendo svela il cast del film live-action di The Legend of Zelda

Come da consuetudine per Nintendo, anche questa volta l'annuncio è arrivato all'improvviso, come una bomba lanciata da un Oktorok: attraverso un comunicato condiviso sui social ufficiali, Shigeru Miyamoto ha presentato i due giovani attori che vestiranno i panni dei protagonisti di The Legend of Zelda. Si tratta di Bo Bragason, che interpreterà la principessa Zelda, ed Evan Ainsworth, scelto per il ruolo dell'eroe Link.

Bo Bragason è già apparsa in produzioni come Three Girls e The Jetty, ma ha recentemente conquistato attenzione nella serie "Nell - Rinnegata" e nel film "The Radleys". Dall'altra parte, Evan Ainsworth è noto per il ruolo di Miles in The Haunting of Bly Manor e per aver prestato la voce a Pinocchio nel remake live-action targato Disney. Nintendo, insomma, ha puntato su due interpreti giovani e in forte ascesa, probabilmente con lo sguardo rivolto verso un progetto a lungo termine, che potrebbe evolversi in un universo cinematografico vero e proprio.

La conferma dell'uscita del film per il 7 maggio 2027 (leggermente posticipata rispetto alle previsioni iniziali) ha l'effetto di rassicurare i fan più ansiosi, spazzando via i timori di una produzione incerta o in ritardo. L'annuncio del cast è infatti accompagnato da una serie di immagini ufficiali, che mostrano i due attori già immersi nei loro ruoli, come se Hyrule li avesse già accolti nel suo mondo incantato.