The Legend of Zelda: Nintendo ha cancellato la serie tv perché Netflix aveva fatto trapelare i loro piani?

La serie live-action basata sul videogame The Legend of Zelda, in preparazione presso Netflix, sarebbe stata cancellata da Nintendo dopo che la notizia della sua produzione è trapelata sulla stampa. Nel 2015, il Wall Street Journal riportò la notizia che Netflix stava lavorando a stretto contatto con Nintendo per trasformare The Legend of Zelda in una serie TV live-action. Secondo il quotidiano, la serie era stata descritta da una fonte come "Il trono di spade per famiglie".

Dopo qualche vaga anticipazione, però, della serie live action non se ne è saputo più niente. Che fine ha fatto? Il comico e doppiatore Adam Conover, che all'epoca doveva anche lavorare a un film animato di Star Fox con CollegeHumor, ha fornito una spiegazione alla misteriosa sparizione dello show in arrivo. Parlando del progetto nel podcast The Serf Times, Conover ha svelato che Nintendo avrebbe cancellato sia il film di Star Fox che la serie su The Legend of Zelda come risultato diretto della fuoriuscita di notizie. Adam Conover ha rivelato:

The Legend of Zelda: il popolare videogioco diventerà una serie tv?

"Probabilmente a molti non interesserà, ma adesso sento di poter raccontare questa storia. Nel 2015 è apparsa questa notizia di una possibile serie live action su The Legend of Zelda in preparazione presso Netflix. I media specializzati in videogame ne hanno parlato molto. All'epoca io lavoravo presso CollegeHumor e avevamo un progetto segreto per realizzare un film in stop motion su Star Fox con Nintendo."

Entrambi i progetti sono stati cancellati. Il motivo?

"Un mese dopo all'improvviso si sono diffusi report riguardo al fatto che Netflix non avrebbe più fatto The Legend of Zelda. 'Che cosa succede' mi sono chiesto quando ho sentito dal mio capo che non sarebbe più stato fatto neanche Star Fox. E lui 'Qualcuno in Netflix ha spifferato la notizia di The Legend of Zelda, non ne avrebbero dovuto parlare, Nintendo ha dato di matto e hanno staccato al spina a tutto, l'intero programma di adattamenti è stato cancellato."