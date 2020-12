The Legend of Tarzan, Alexander Skarsgård: quando il trainer gli permise di mangiare tutto

Durante le riprese di The Legend of Tarzan l'allenatore di Alexander Skarsgård gli ha permesso di mangiare qualunque cosa desiderasse.

Il personal trainer di Alexander Skarsgård, il protagonista di The Legend of Tarzan, ha consentito all'attore di pranzare, per la prima volta, mangiando qualunque cosa volesse, più di cinque mesi dopo dall'inizio del suo duro allenamento, necessario per interpretare il Re della giungla.

Alexander Skarsgard in The Legend of Tarzan

Skarsgård aveva seguito una dieta molto rigorosa per cinque mesi consecutivi, evitando completamente il grasso al fine di ottenere un fisico asciutto e una tartaruga scolpita. L'attore ha dichiarato: "Era una domenica e ci stavamo allenando duramente in palestra quando il mio allenatore ha notato che la mia voglia di vivere stava svanendo."

"Così, all'improvviso, mi ha detto di abbassare i pesi, di farmi una doccia e mi ha portato a pranzo. Quel giorno me lo ha permesso: potevo ordinare tutto ciò che volevo, così ho mangiato quantità industriali di pizza, pasta e tiramisù. Mi commuovo al solo pensiero di quel giorno." Ha concluso l'attore.

The Legend of Tarzan: Alexander Skarsgård in un momento del film

L'ultimo giorno delle riprese la troupe cinematografica si è congratulata con Skarsgård per la fine della sua dieta regalandogli un'enorme Banoffee Pie: un dolce britannico. L'attore ha detto che, per festeggiare la fine delle sue sofferenze, ha mangiato l'intera torta da solo in un'unica seduta.