Old Henry: il trailer del western con Tim Blake Nelson e Stephen Dorff

Old Henry è il nuovo western con star Tim Blake Nelson e Stephen Dorff che verrà presentato in anteprima mondiale fuori concorso a Venezia 2021 e il trailer svela qualche sequenza del progetto.

Nel filmato si assiste infatti a quello che accade quando un tranquillo agricoltore e suo figlio si imbattono in un uomo ferito, ritrovandosi così al centro di eventi potenzialmente mortali.

Il film Old Henry è stato scritto e diretto da Potsy Ponciroli e nel cast ci sono Tim Blake Nelson, Scott Haze, Gavin Lewis, Trace Adkins e Stephen Dorff.

Il progetto, prodotto da Shout! Studios e Hideout Pictures racconta la storia di Henry (Nelson), un agricoltore che con suo figlio (Lewis) accoglie nella sua casa un uomo ferito (Haze) che ha una bisaccia piena di soldi. Quando un gruppo guidato da Ketchum (Dorff) arriva in cerca del denaro, Henry dovrà decidere di chi fidarsi, dando vita a un assedio che porta alla luce le sue capacità come pistolero, facendo emergere molte domande sulla sua vera identità.

Nelson aveva già interpretato un pistolero in La ballata di Buster Scruggs, diretto dai fratelli Coen, e prossimamente farà parte del cast di Nightmare Alley diretto da Guillermo del Toro.