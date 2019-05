The Last Summer, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 3 maggio arriva The Last Summer su Netflix: disponibile il teen movie romantico originale con KJ Apa e Tyler Posey.

Maggio è appena iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è The Last Summer, il film teen romantico originale con KJ Apa e il volto di Teen Wolf Tyler Posey.

Il lungometraggio racconterà la storia di un gruppo di giovani che trascorrono la loro "ultima estate" prima di iniziare a studiare al college e sono pronti a prendere il controllo della propria vita e del proprio futuro per la prima volta. Il gruppo dovrà affrontare amori perduti e nuove relazioni sentimentali, mentre i loro legami con amici e membri della famiglia rischiano di andare in mille pezzi.

The Last Summer: una scena del film

The Last Summer, diretto da William Bindley (produttore di Mother's Day), vede nel cast K.J. Apa, Tyler Posey, Maia Mitchell e Jacob Latimore. K.J. Apa è uno dei volti della nota serie tv Riverdale, dove interpreta Archie Andrews, che gli ha fatto guadagnare diverse nomination ai Teen Choice Awards e ai People Choice Awards americani. Tyler Posey, invece, sarà protagonista di Alone, un thriller 'in solitaria' con risvolti post-apocalittici.

The Last Summer è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.