The Last Showgirl: Pamela Anderson torna in scena nel primo teaser del film di Gia Coppola

È stato diffuso il primo teaser di The Last Showgirl, il prossimo film diretto da Gia Coppola con protagonista Pamela Anderson.

Il documentario del 2023 "Pamela, A Love Story" ha mostrato la carriera di Pamela Anderson sotto una nuova luce, mettendo in evidenza il suo talento che ha brillato attraverso le frequenti e ingiuste battute d'arresto che ha dovuto affrontare. Il progetto ha colpito Gia Coppola, che si è ispirata alla Anderson per il suo ultimo lavoro da regista, The Last Showgirl.

"Ho visto questa artista così creativa e così esperta di arte e filosofia e del suo modo di affrontare la vita", ha detto la Coppola della Anderson durante un recente Q&A per la promozione del film. "E quanto fosse vulnerabile, non indossando realmente il trucco nel documentario, così ho potuto vedere che si trattava di una persona che non aveva paura. Volevo davvero collaborare con lei. Vedevo la sua voglia di esprimere il suo talento in modo drammatico".

Pamela Anderson e The Last Showgirl: "Hollywood mi ha sottovalutata finora"

La rinascita di Pamela Anderson

The Last Showgirl vede la Anderson nei panni di una ballerina di Las Vegas che si trova a un bivio inaspettato quando lo spettacolo che l'ha impiegata per tre decenni chiude improvvisamente. Il film è scritto da Kate Gersten e diretto da Gia Coppola. Oltre alla Anderson, nel cast troviamo Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Billie Lourd, Kiernan Shipka e Brenda Song.

Il film ha ottenuto recensioni entusiastiche dopo la sua anteprima al Toronto International Film Festival 2024, e la critica ha elogiato l'interpretazione della Anderson, che ha rivitalizzato la sua carriera.

"Come il personaggio al centro del film della Coppola - l'eponima 'ultima showgirl' Shelly - la Anderson è stata costretta a passare la maggior parte della sua vita a confrontarsi con aspettative ingiuste e richieste irragionevoli. E mentre "The Last Showgirl" segue Shelly mentre affronta (e, spesso, non affronta) le conseguenze di una vita passata a tracciare la propria strada, il film della Coppola sembra destinato e progettato per fare l'opposto per la Anderson: aprire una serie di possibilità completamente nuove per l'attrice", ha scritto Kate Erbland di IndieWire nella sua recensione al TIFF. Il film uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio.