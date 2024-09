Pamela Anderson e The Last Showgirl: "Hollywood mi ha sottovalutata finora"

Nel corso di un'intervista su "The Last Showgirl", Pamela Anderson, che ricopre il ruolo della protagonista, parla di come Hollywood l'abbia sminuita fino a questo momento.

Pamela Anderson ha sorpreso tutti con la sua recente performance in The Last Showgirl, presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival (TIFF) il 6 settembre 2024. Nonostante la lunga carriera a Hollywood, Anderson non aveva mai avuto l'opportunità di interpretare un ruolo così profondo e complesso come quello di Shelley, una ballerina che si confronta con il declino della sua carriera a Las Vegas a causa dell'età e dei cambiamenti nelle tendenze del turismo.

Pamela Anderson rinasce con 'The Last Showgirl'?

Nell'intervista rilasciata durante il TIFF a Variety, Anderson ha riflettuto sul percorso che l'ha portata a questo ruolo: "Mi sono sottovalutata anch'io," ha ammesso, aggiungendo che tutto è accaduto "al momento giusto". Il 2023 è stato un anno fondamentale per l'attrice, grazie al documentario candidato agli Emmy Pamela, A Love Story e al successo della sua autobiografia Love, Pamela, che hanno permesso al pubblico di vedere oltre alla sua immagine di sex symbol.

Il progetto di The Last Showgirl ha preso forma grazie a Gia Coppola, la regista, che ha avuto un'intuizione vedendo una foto di Anderson durante la promozione del suo documentario. Tuttavia, convincere l'attrice non è stato semplice: il suo agente inizialmente rifiutò l'offerta. Fu solo grazie all'intervento del figlio di Anderson, Brandon Lee, che la sceneggiatura raggiunse finalmente la star, che accettò il ruolo.

Pamela Anderson sul set

Per la sceneggiatrice Kate Gersten, il momento in cui Anderson ha letto il copione per la prima volta è stato straordinario. "Ha pronunciato ogni singola battuta esattamente come l'avevo immaginata nella mia testa", ha rivelato Gersten, sottolineando come Anderson abbia dato vita al personaggio di Shelley in modo unico.

The Last Showgirl affronta temi importanti, come la discriminazione legata all'età e la percezione delle donne nell'industria dello spettacolo. Anderson interpreta una ballerina in difficoltà, ma il film riflette anche su come le giovani donne siano considerate "usa e getta", un tema parallelo alla realtà di Hollywood. Brenda Song, che interpreta una delle giovani ballerine nel film, ha raccontato le sue esperienze come attrice bambina e come la sensazione di essere "disponibile" sia ancora più difficile da affrontare da adulti.

Alla fine, Pamela Anderson vede il vantaggio nell'essere sottovalutata per così tanto tempo. "Non avere nulla da dimostrare è una buona posizione in cui trovarsi," ha affermato ironicamente, "Puoi sorprendere tutti anche solo completando una frase."