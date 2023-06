The Last Of Us: Steven Spielberg ha inviato una lettera per complimentarsi della serie

Il regista della puntata di The Last Of Us che racconta la storia di Bill e Frank ha svelato che Steven Spielberg ha inviato una lettera per complimentarsi.

Steven Spielberg ha inviato una lettera per lodare la serie The Last Of Us dopo aver visto la puntata in cui si racconta la storia di Bill e Frank, i personaggi interpretati da Mick Offerman e Murray Bartlett.

Il regista della puntata, Peter Hoar, durante una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter, ha svelato l'interessante retroscena.

La lettera di complimenti

The Last of Us: una scena del terzo episodio

Il filmmaker ha così rivelato parlando della sua esperienza sul set della serie The Last of Us: "Non l'ho ricevuta io direttamente, ma una vera lettera di Steven Spielberg è arrivata a Craig Mazin, lo sceneggiatore del mio episodio di The Last of Us e autore di tutte le puntate".

Hoar ha quindi proseguito: "L'ha condivisa con me, Nick Offerman, Murray Bartlett e con il direttore della fotografia Eben Bolter. In pratica un intero gruppo di uomini di mezza età ha iniziato a strillare perché il loro idolo aveva capito chi fossero. Penso che probabilmente li conoscesse già, ma lui non sapeva chi fossi io. E ora lo ha probabilmente dimenticato".

Spielberg, come ha raccontato Mark Mylod, sembra aver apprezzato varie serie nel corso degli ultimi anni, avendo mandato una missiva anche a lui dopo aver visto una puntata di Succession ambientata durante una cena. Steven ha scritto: "Dirigere una festa ambientata durante una cena è come lottare contro un orso, e tu hai vinto".

Il filmmaker ha inoltre lodato lo show Mo, prodotto per Netflix, commuovendo il co-creatore e protagonista Mohammed Amer.