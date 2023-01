The Last of Us, prime immagini dall'Episodio 2: ecco gli Infetti!

HBO ha diffuso in rete alcune immagini ufficiali del secondo episodio di The Last of Us che andrà in onda domenica 22 gennaio (in Italia sarà disponibile il giorno successivo su Sky e in streaming su Now).

Nelle immagini in questione anche il primo incontro tra i nostri protagonisti e gli Infetti della serie. Nella foto, uno di questi è ritratto di spalle e ha tutta l'aria di essere uno dei Clickers che i fan del videogame conoscono molto bene.

The Last Of Us, la premiere ha segnato il secondo miglior debutto di uno show HBO negli ultimi 13 anni

Le altre immagini ritraggono il trio composto da Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) e Tess (Anna Torv), più un personaggio misterioso interpretato da Christine Hakim, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe far luce sulla causa di diffusione del fungo che ha provocato la pandemia (ricordiamo che nell'adattamento HBO non sono presenti le spore).