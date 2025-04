The Last of Us: chi è Eugene? Tutte le differenze del personaggio nella serie e nel videogame

La première della seconda stagione di The Last of Us ha fatto un balzo in avanti nel tempo, presentando una serie di nuovi personaggi, tra cui Eugene, un volto inedito che sta stuzzicando la curiosità dei fan.

Nel debutto della seconda stagione di The Last of Us, andata in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, mentre i riflettori si accendono su volti nuovi come la frizzante Dina (Isabela Merced) e l'imperscrutabile Abby (Kaitlyn Dever), c'è un'ombra che si insinua tra le pieghe della trama: quella di Eugene. Chi è questo personaggio e che ruolo ha nella serie?

Eugene: un personaggio nuovo di The Last of Us 2

Pedro Pascal in The Last of Us 2

Attenzione, il testo che segue contiene spoiler .

Mai mostrato in scena, eppure centrale nel generare tensione e interrogativi, Eugene è il defunto marito di Gail (una strepitosa Catherine O'Hara), nonché vittima di Joel. Ma chi era davvero quest'uomo?

Nei videogiochi firmati Naughty Dog, Eugene aleggia come un fantasma più che un personaggio che agisce, lasciando tracce nei ricordi di Ellie e Dina: appassionato di elettronica, coltivatore di cannabis ("semi grossi come pigne, appiccicosi come la colla", lo ricorda Gail nella serie), compagno d'armi di Tommy nei giorni oscuri delle Luci. Si dice che insieme abbiano orchestrato attacchi violenti contro FEDRA e persino torturato un generale. Un idealista consumato dalla lotta, morto in solitudine per un ictus, senza mai ricongiungersi a moglie e figlia.

Nel racconto televisivo, The Last of Us svela il rapporto fra Eugene e Joel, trasformando un'assenza narrativa in un vuoto emotivo. La morte di Eugene non è solo tragica: è provocata da Joel. Gail, che fa anche da terapeuta a quest'ultimo, è ferita, furiosa. "Hai sparato e ucciso mio marito. Hai ucciso Eugene, e ti serbo rancore per questo. No, forse è di più. Ti odio per questo. E sì, so che non avevi scelta. So che dovrei perdonarti. Ma ci ho provato, e non ci riesco. Per come l'hai fatto." Un dolore che lascia intuire uno scenario più complicato di un semplice atto di pietà verso un infetto.

La scena, anticipata nel trailer, vedrà protagonista Joe Pantoliano, già intravisto mentre viene seguito da un Joel armato. Una futura puntata in flashback, come anticipato da O'Hara, "strappacuore da girare", promette di svelare questo nodo narrativo. E mentre Neil Druckmann ammette che "nei giochi Eugene era solo un accenno", la serie gli regala un ruolo che va dritto al cuore della relazione tra Joel ed Ellie.