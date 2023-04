Bella Ramsey sarà la protagonista del film Monstrous Beauty, scritto e diretto da Romola Garai

Bella Ramsey, giovane star di The Last Of Us, sarà la protagonista del film in costume Monstrous Beauty, scritto e diretto da Romola Garai.

Bella Ramsey sarà la protagonista del film Monstrous Beauty, un film in costume che sarà ambientato nell'epoca di Re Carlo II.

Il progetto unirà fatti realmente accaduti con altri inventati e le riprese si svolgeranno a partire da settembre.

Monstrous Beauty mostrerà Bella Ramsey, attualmente protagonista di The Last Of Us, nel ruolo di un'aspirante commediografa alla corte di re Carlo II. La giovane soffre di una malattia rara che la porta a essere completamente ricoperta di peli.

La sinossi anticipa che il film sarà ambientato nel diciassettesimo secolo e avrà come protagonista Barbara Field (Ramsey), una giovane cresciuta in povertà ma con il raro dono del'istruzione. La sua malattia la rende una "meraviglia della natura" e la fa entrare nel mondo decadente e lussuoso della corte di re Carlo II, dove le persone con aspetti straordinari venivano osservate dagli aristocratici. Animata dal desiderio di essere definita da chi è, non dal suo aspetto, Barbara spera di diventare una commediografa con il sostegno della famosa attrice Nell Gwyn, la potente amante del sovrano. Nell è inoltre impegnata nell'insegnare a Carlo una lezione su come far apprezzare le donne andando oltre il loro aspetto fisico. Barbara chiede poi l'aiuto di Aphra Behn, una famosa autrice teatrale, e sceglie Vale, oggetto dei suoi desideri, come protagonista, nonostante non abbia talento, pur essendo molto bello. Riuscirà Barbara a diventare una donna indipendente, mentre sfida la società patriarcale, e a prendere controllo del suo destino?

Romola Garai, sceneggiatrice e regista del film, ha dichiarato: "Sono incredibilmente elettrizzata nel portare sullo schermo questo script, che amo così tanto e su cui sto lavorando da tanti anni. Il profondo bisogno di esprimersi e di essere vista e apprezzata, di Barbara rappresenta quello che abbiamo tutti noi. Sono entusiasta e onorata nel realizzare questo film con questo incredibile gruppo di talento, hanno reagito con una tale intelligenza, sensibilità e amore nei confronti di Barbara e della sua storia".

Nel cast ci saranno poi Dominic West nel ruolo di re Carlo II, Ruth Negga che sarà la sua amante Nell Gwyn, e Fiona Shaw nella parte di Aphra Ben, la prima donna che è riuscita a far pubblicare le sue opere teatrali.

Nel team della produzione ci sarà anche Matthew James Wilkinson (Yesterday) per conto di Stigma Films.