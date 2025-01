The Last of Us 2: il nuovo teaser svela nuovi personaggi e conferma l'uscita

Facciamo la conoscenza dei nuovi personaggi in arrivo in The Last of Us 2 nel nuovo teaser trailer che anticipa il ritorno dell'acclamata serie tv.

Lasciate alle spalle le festività natalizie, si guarda già alla primavera e all'arrivo della seconda stagione di The Last of Us, introdotta da un nuovo teaser che anticipa l'arrivo di nuovi personaggi e conferma l'uscita anticipata in precedenza.

I nuovi episodi dell'acclamata serie tratta dall'omonimo videogame approderanno negli Usa su Max e in Italia su Sky e in streaming su NOW ad aprile, come rivela il teaser lanciato nel corso della CES tech conference di Las Vegas, mostrando uno sguardo a vecchi e nuovi personaggi inclusi Abby (Kaitlyn Dever), Dina (Isabela Merced) e Isaac Dixon (Jeffrey Wright).

"Non importa se hai un codice come me", dice Abby in voce fuori campo. "Ci sono alcune cose che tutti concordano essere semplicemente sbagliate."

Il teaser di un minuto si apre con Abby che cammina lungo un corridoio buio guardandosi alle spalle, pistola stretta in pugno, mentre una sirena suona e si chiude con Ellie (Bella Ramsey) che cammina lungo quelli che sembrano essere gli stessi corridoi, anche lei puntando una pistola.

In un altro momento vediamo Abby che si inginocchia su una tomba piangendo. Nel videogioco, Abby è una soldatessa che si scontra con Ellie mentre cerca vendetta per una persona cara.

Le novità contenute nel teaser

Mentre prevediamo che Abby darà del filo a Ellie, nel teaser c'è spazio anche per l'amore. La vediamo, infatti, ballare un lento con Dina prima di sfuggire a un gruppo di infetti. Dina, spirito libero, sarà l'interesse sentimentale del personaggio di Bella Ramsey.

Isaac Dixon, un leader della milizia, viene mostrato illuminato da un falò. Anche il ritorno di Pedro Pascal nei panni di Joel Miller viene anticipato mentre versa una lacrima.

Tra i nuovi arrivi della seconda stagione di The Last of Us anche Catherine O'Hara, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Young Mazino, Ariela Barer e Spencer Lord.