The Last Mercenary, Jean-Claude Van Damme sarà un ex spia nell'action Netflix

Jean-Claude Van Damme interpreterà il ruolo di un ex agente dei servizi segreti nel in un nuovo progetto per Netflix intitolato The Last Mercenary. Per l'attore belga, icona dell'action movie tra gli anni 80 e 90 in Senza esclusione di colpi e Kickboxer, è la prima esperienza in una produzione legata alla piattaforma streaming

Jean-Claude Van Damme in un'immagine di JCVD

Diretto da David Charhon, The Last Mercenary racconta di un misterioso ex agente dei servizi segreti che è costretto a tornare in Francia quando suo figlio viene accusato dal governo di traffico di armi e di droga a seguito di errore burocratico. Del cast, oltre a Jean-Claude Van Damme, fanno parte Alban Ivanov, Assa Sylla e Samir Decazza.

The Last Mercenary sarà prodotto da Jean-Charles Levy e Nicolas Manuel della Forecast Pictures, Olivier Albou e Laurence Schonberg della Other Angle Pictures, David Charhon, Jakéma Charhon e Eponine Maillet della Mony Films, e da Olias Barco e Vlad Riashyn della Apple Tree. Le riprese sono attualmente in corso in Francia.