The Last Heroes - Gli ultimi eroi: il final trailer del film di Roberto D'Antona

The Last Heroes - Gli Ultimi Eroi, di cui è stato condiviso il final trailer, è il film diretto da Roberto D'Antona che verrà distribuito dal 19 novembre in Dvd, Blu-Ray e formato digitale.

Il video regala qualche nuova sequenza del progetto a tinte sovrannaturali, svelando nuovi dettagli della pericolosa situazione che affronteranno i protagonisti.

La sinossi di The Last Heroes: Gli Ultimi Eroi anticipa: una potente forza oscura si è risvegliata: un profanatore di tombe appassionato di misteri, un venditore chiacchierone, una giornalista impertinente, un pigro nerd e la timida assistente di un misterioso bottegaio cieco e muto si ritrovano insieme nella tranquilla cittadina di Noarda, dove vent'anni prima avevano condiviso un terribile segreto.

Ai giochi si uniscono anche due invasati di palestra e un poliziotto scettico che da tempo era sulle tracce del colpevole di un'inspiegabile mattanza di animali. Insieme, scopriranno l'antica maledizione di Kaisha e si ritroveranno a fronteggiare i demoni del passato. Letteralmente.

Il lungometraggio, prodotto da L/D Production Company, è stato girato in 51 giorni con la collaborazione di circa 150 persone, tra attori e comparse. Tra gli interpreti anche D'Antona e Annamaria Lorusso, fondatori della L/D, nel ruolo del protagonista e dell'antagonista.

Tra gli interpreti anche Francesco Emulo, Nicole Blatto, Erica Verzotti, Alex D'Antona, Fabrizio Narciso, Mirko Giacchetti, Andrea Milan, Michael Segal, Carmelo Bacchetta, Sascha Granato, Susanna Tregnaghi, Danilo Uncino, Sara Cominato, Massimo Cantori, Luca Cagnetta e Alice Bonzani.