The Last Exorcism - Liberaci dal male: il film horror in onda stasera su Italia 2

Appuntamento con l'orrore stasera su Italia 2 alle 21:16, dove va in onda The Last Exorcism - Liberaci dal male, il film diretto dal regista canadese Ed Gass-Donnelly nel 2013, sequel de L'ultimo esorcismo, arrivato in sala 3 anni prima.

The Last Exorcism - Liberaci dal male, uno dei tanti horror in programma in TV nel giorno di Halloween 2020, ritrova Nell Sweetzer (Ashley Bell) è una ragazza che in passato ha subito un esorcismo terrificante, come ben sanno gli spettatori del primo film.

Fortemente traumatizzata, Nell sta cercando di cominciare una nuova vita, ma non può ignorare i terrificanti incubi che ha, né può negare di sentire voci e vedere cose che nessun altro sente o vede. Gli spaventosi episodi diventano sempre più ricorrenti e intensi e Nell capisce che il demone che l'aveva posseduta in passato, e che aveva ucciso la sua famiglia, ha ancora un grande potere su di lei. Il suo ultimo esorcismo, in realtà, è stato solo un nuovo inizio.