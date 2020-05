The Last Days of American Crime: il trailer del film Netflix

Netflix ha condiviso online il trailer del film The Last Days of American Crime, in arrivo in streaming dal 5 giugno.

The Lasta Days of American Crime arriverà su Netflix il 5 giugno e online è stato condiviso il trailer ufficiale del progetto ricco di azione e violenza con star Edgar Ramirez.

Il video mostra un mondo in cui il mondo è scivolato nel caos e i criminali hanno il controllo, costringendo però il governo a entrare in azione ideando un modo per bloccare le attività violente.

Il protagonista Bricke viene poi coinvolto in un piano ideato nel tentativo di rubare ben 30 milioni di dollari usando a proprio favore la situazione.

La sinossi ufficiale di The Last Days of American Crime anticipa: "Il governo americano ha messo a punto un segnale in grado di impedire a chiunque di commettere reati intenzionalmente, con l'intento di sgominare una volta per tutte il terrorismo e il crimine. Graham Bricke (Edgar Ramirez), criminale di lungo corso ancora in attesa di fare il colpo della vita, si allea con il figlio di un noto gangster, Kevin Cash (Michael Pitt) e con una hacker, Shelby Dupree (Anna Brewster), per mettere a segno la rapina del secolo e compiere l'ultimo crimine della storia americana, prima che il segnale scatti."

The Last Days of American Crime è l'adattamento dell'omonima graphic novel del 2009 creata da Rick Remender e Greg Tocchini. Il film è prodotto da Jesse Berger di Radical Studios (ramo gemello di Radical Publishing che pubblicò il fumetto), insieme a Barry Levine e Jason Michael Berman di Mandalay Pictures. La regia è affidata a Olivier Megaton, su sceneggiatura di Karl Gajdusek.