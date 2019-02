The L Word: il sequel della serie in arrivo nel 2019 su Showtime

The L Word ritornerà sugli schermi di Showtime con una serie sequel che arriverà nel 2019 e di cui è stata ordinata la produzione e riporterà quindi in tv le storie della comunità omosessuale alle prese con amori, addii, successi, fallimenti nella città di Los Angeles.

Le star dello show originale creato da Ilene Chaiken - Jennifer Beals (Bette), Katherine Moennig (Shane) e Leisha Hailey (Alice) - saranno impegnate come produttrici esecutive in collaborazione con la showrunner Marja-Lewis Ryan e l'autrice delle puntate originale.

Leggi anche: Quando lei ama lei: le 5 tappe dell'amore saffico sullo schermo

Il presidente di Showtime, Gary Levine, ha dichiarato: "Marja ha portato la sua visione unica e contemporanea a The L Word e l'ha fusa meravigliosamente nel tessuto della serie di Ilene. Questo show amato era in grado di intrattenere e avere un impatto quando è andato in onda per la prima volta su Showtime, e siamo sicuri che la nostra nuova versione lo farà, e ancora di più, nel 2019".

Nelle puntate dovrebbero apparire le star dello show originale e anche Sarah Shahi, Pam Grier, Laurel Holloman, Erin Daniels e Mia Kirshner potrebbero fare una breve apparizione nel nuovo capitolo della storia.