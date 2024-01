The Kolors: Il testo e la spiegazione di Un ragazzo una ragazza, la loro canzone a Sanremo 2024

Sulla scia del tormentone estivo Italodisco, i The Kolors debuttano sul palco dell'Ariston con Un ragazzo una ragazza, brano scritto per Sanremo 2024 da Davide Petrella e Antonio Fiordispino, in arte Stash. Il brano descrive l'incontro tra un ragazzo ed una ragazza alla stazione ed il tentativo di lui di rompere il ghiaccio.

Un Ragazzo ed una ragazza: Testo

Serve un'idea

Continentale

Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane

Tu aspetti il treno Io al cellulare

Non trovo l'asso da giocare

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto

E lo sai, l'amore non si può cantare in una strofa da otto

È uguale, però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va Un ragazzo

Incontra una ragazza

Le labbra sulle labbra

Poi che succederà

E comprerei per te la luna se c'avessi money

Solo per cantarti ancora un pò

Un ragazzo Incontra una ragazza

La notte poi non passa

Vedrai non finirà

Serve un'idea

Più del pane

Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare

Siamo un incrocio

Fondamentale

E avrei bisogno di una chiave

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto

E lo sai, cercarti è un po' come aspettare ad un semaforo rotto

È uguale però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

la notte se ne va

Spiegazione

Il testo della canzone narra dell'incontro tra un ragazzo e una ragazza, esplorando le emozioni e le incertezze che entrambi provano nel confrontarsi e nell'avvicinarsi. Il protagonista del brano vede la ragazza alla stazione e desidera trovare il modo per avvicinarsi a lei, cercando uno spunto per superare l'imbarazzo iniziale.

La ragazza attende il treno mentre lui è al telefono, e si sente impacciato perché non trova il modo giusto di agire in quella situazione. Lui cerca un'idea per avvicinarla mentre riflette sui possibili sviluppi della loro storia, immaginando tutto, dal primo bacio alla realizzazione dei suoi desideri, nonostante le limitate risorse finanziarie a disposizione.

Mentre il protagonista della storia cerca un modo per rompere il ghiaccio senza sentirsi in imbarazzo, pensa che raggiungerla è come aspettare davanti a un semaforo rotto: un'attesa incerta, se non addirittura inutile.