The Kid: Ethan Hawke e Chris Pratt nel trailer del western

The Kid è il nuovo western con protagonisti Ethan Hawke e Chris Pratt e online è stato condiviso il primo trailer dell'atteso progetto diretto da Vincent D'Onofrio.

Il lungometraggio racconta la storia di un ragazzo, Rio (Jake Schur), che è obbligato a intraprendere un viaggio per cercare di salvare sua sorella (Leila George) da un malvagio zio (Pratt). Durante la sua avventura il giovane incontra lo sceriffo Garrett (Hawke), che sta dando la caccia al fuorilegge Billy the Kid (Dane De Haan). Rio si ritrova quindi coinvolto nella vita di due figure leggendarie e sarà costretto a scegliere che tipo di uomo vuole diventare: un fuorilegge o una persona di valore.

Nel video si vede la violenza che ha contraddistinto la vita del giovane protagonista, il confronto tra l'uomo di legge e il famoso criminale, e lo scontro tra i due uomini, tra sparatorie, fughe a cavallo e morte.

Ecco il trailer:

La sceneggiatura del film è stata firmata da Andrew Lanham e il lungometraggio arriverà nelle sale americane l'8 marzo.