The Kid Detective: Adam Brody nel trailer del film

Adam Brody è il protagonista di The Kid Detective, film diretto da Evan Morgan, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

The Kid Detective è il nuovo film con protagonista Adam Brody, disponibile da oggi nelle sale americane, e il trailer regala alcune sequenze inedite del progetto.

Il video mostra infatti quello che accade a un ex bambino prodigio che sembra aver perso la sua occasione di avere successo nella vita, ritornando però nel mondo delle indagini quando viene contattato per risolvere un omicidio.

Evan Morgan ha scritto e diretto il film The Kid Detective in cui Adam Brody ha la parte di Abe Applebaum che, quando era un ragazzino, era un famoso investigatore privato, e ora si ritrova alle prese con misteri banali anche se ormai è un trentenne. Lottando contro ubriacature e vittimismo, Abe ha l'occasione di dimostrare il proprio talento quando viene assunto da una cliente (Sophie Nélisse) che vuole scoprire chi ha ucciso il suo fidanzato.

Adam Brody, parlando del suo ruolo, ha dichiarato: "Anche nei momenti più oscuri, sono attirato da questo macabro senso dell'umorismo. Lo possiedo certamente. E lo ha anche Evan". Ad attirare la sua attenzione sul progetto, inoltre, è stata la curiosità della figlia Arlo: "Ha migliaia di domande sul mondo. Quello che mi ritrovo sempre a ricordarmi è quanto siano impressionabili i ragazzi".