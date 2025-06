Adam Brody e quel provino (andato male) per Dawson’s Creek

Adam Brody ha recentemente raccontato un aneddoto dei suoi primi tempi a Los Angeles, quando si era appena trasferito nella Città degli Angeli nella speranza di dare il via alla propria carriera nel mondo dello spettacolo. All'epoca, uno dei primissimi ruoli per cui si presentò fu quello di conduttore in un programma televisivo per bambini: Blue's Clues.

Il racconto di Adam Brody

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Brody ha ricordato con un sorriso i provini andati male: "Appena arrivato in città, ero determinato a ottenere Blue's Clues. Era il 1999, ci ho provato con tutto me stesso, ma non è andata". Alla fine, il ruolo andò a Steve Burns, volto storico del programma, mentre in seguito furono Donovan Patton e Josh Dela Cruz a raccogliere il testimone nella popolare serie per bambini, nata nel 1996. Ma Blue's Clues non fu l'unica occasione mancata.

Rachel Bilson, Adam Brody, Mischa Barton e Benjamin McKenzie alcuni degli interpreti di 'The O.C.'

Brody ha anche raccontato di aver partecipato a un'audizione per un piccolo ruolo in Dawson's Creek: "Ricordo che dovevo leggere le battute con Scott Speedman, ed ero terrorizzato. Sudavo come un pazzo", ha ammesso. "Penso che quel ruolo alla fine sia andato a Michael Pitt. Cercavano qualcuno con un'aria intensa, delle labbra imbronciate". Pitt apparve effettivamente nella terza stagione del teen drama, andata in onda nel 2002.

Dal rifiuto al successo

Nonostante gli inizi incerti, Brody è riuscito a farsi spazio nel mondo delle serie TV, conquistando il pubblico nei panni di Seth Cohen in The O.C., che debuttò nell'estate del 2003. Il personaggio, ironico e goffamente romantico, gli ha aperto le porte di Hollywood.

Nobody Wants This. Adam Brody in una scena della comedy.

Oggi l'attore ha ritrovato quel tipo di ruolo in chiave più matura nella serie Netflix Nobody Wants This, una rom-com che ha riscosso un notevole successo. "Viviamo un periodo teso e pieno di incertezze. Le commedie romantiche sembrano scomparse, ed è per questo che questa serie ha colpito il pubblico. Ancora non ci credo", ha dichiarato a Variety.

La serie, creata da Erin Foster, è già stata rinnovata per una seconda stagione, in uscita il 23 ottobre 2025. "Sarà ancora una volta romantica e divertente", ha assicurato Foster a IndieWire. "Non voglio fare scelte artistiche che allontanino il pubblico da ciò che ama vedere. La prima stagione era incentrata sulle prime volte: il primo bacio, il primo appuntamento. La prossima seguirà le dinamiche dei primi mesi di una relazione. Vogliamo continuare su quella linea".