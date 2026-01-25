Leighton Meester: “Il segreto con Adam Brody? Andiamo d’accordo”

L'attrice di Gossip Girl ha approfondito il suo legame con l'attore, conosciuto per il ruolo di Seth Cohen, con il quale è sposata dal 2014.

Leighton Meester ha rilasciato un'intervista al magazine People nel quale ha ripercorso il suo matrimonio con il collega Adam Brody. L'attrice di Gossip Girl e la star di The O.C. sono sposati da quasi dodici anni e sono una delle coppie più amate di Hollywood.

Alla domanda su quale sia il segreto del loro legame così forte e solido, Leighton Meester, volto di Blair Underwood nella serie tv, ha approfondito il rapporto con Brody e l'amore che li tiene uniti ormai da oltre un decennio.

Leighton Meester sul matrimonio con Adam Brody

"È così divertente, perché l'altra sera qualcuno me l'ha chiesto, e io ero tipo: 'Vorrei avere la risposta', [ma] penso che il fatto di piacersi davvero e di andare d'accordo sia una parte importante" ha spiegato Meester.

Primo piano di Leighton Meester

"È, a un livello di base, di questo che si tratta. Semplicemente essere tipo: 'Mi piace davvero questa persona'" aggiunge Meester, una delle star più amate degli anni 2000 sul piccolo schermo, proprio come Adam Brody in The O.C. "Penso che stare con un'altra persona e sapere che sarà imperfetta e ti metterà alla prova, e che tu sei tutt'altro che perfetto, sia [importante]. È fondamentale essere sempre aperti e disposti a lavorare su se stessi"

La storia d'amore di Leighton Meester e Adam Brody

Leighton Meester e Adam Brody si sono conosciuti per la prima volta sul set di Scusa, mi piace tuo padre e in seguito hanno reso pubblica la loro storia d'amore nel febbraio 2013. La coppia si fidanzò entro il mese di novembre dello stesso anno, e in seguito si è sposata nel febbraio 2014.

Meester e Brody sono poi diventati genitori di due figli: una figlia di nome Arlo, nata nel 2015, e un figlio, il cui nome non è stato rivelato, che ha poi allargato la famiglia nel 2020. Nel corso degli anni, Meester e Brody hanno lavorato insieme a vari progetti, come film quali The River Wild - Il fiume della paura e Life Partners, oltre a serie televisive tra cui Nobody Wants This e Good Cop/Bad Cop.