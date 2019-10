The Irishman, Martin Scorsese: "A Hollywood nessuno voleva realizzare il film"

The Irishman, come ha rivelato Martin Scorsese, è stato rifiutato dagli studios hollywoodiani prima di ottenere il finanziamento di Netflix.

The Irishman è stato rifiutato da Hollywood e Martin Scorsese ha quindi potuto realizzare il suo film grazie a Netflix, come ha rivelato il regista in un'intervista rilasciata alla BBC.

Il maestro del cinema ha infatti spiegato le difficoltà avute nel tentativo di realizzare The Irishman: "Nessuno voleva realizzare questo film e non riuscivamo a ottenere dei finanziamente dagli studios hollywoodiani".

Il protagonista dell'atteso lungometraggio, che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma, è Robert De Niro e il regista ha sottolineato: "L'ultima volta che ho lavorato con lui era il 1995, in occasione di Casino. Ma ci siamo guardati a vicenda e ci siamo resi conto che il tempo passa e dovevamo affrontarci ancora una volta. Ma nessuno è più interessato a girare un film con me e Bob. Penso che fossero convinti che il pubblico non sarebbe stato interessato".

Il filmmaker ha spiegato: "Ed è stato allora che Netflix è stata coinvolta".

Martin Scorsese ha quindi spiegato le tematiche al centro del film: "Si tratta di potere, amore e tradimenti e alla fine del prezzo che paghi per la vita che fai". The Irishman, inoltre, parla dell'invecchiamento ma "senza spaventare il pubblico" che potrebbe spaventarsi all'idea di vedere un film sulla terza età.

Il regista ha inoltre parlato del software utilizzato per ringiovanire le star: "Qualsiasi cosa nuova è utile, a patto che non tolga il cuore e l'anima del film. L'elemento umano è la chiave".