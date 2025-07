The Innocents stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità dell'horror nordico sul lato oscuro dei bambini

Un thriller soprannaturale tra innocenza e crudeltà infantile: il film norvegese che ha conquistato Cannes arriva oggi 20 luglio in prima serata su Rai 4

Stasera, domenica 20 luglio, alle 21:20 su Rai 4, gli amanti del thriller e dell'horror d'autore avranno l'occasione di immergersi nelle atmosfere inquietanti di The Innocents (De uskyldige), un film norvegese del 2021 diretto da Eskil Vogt, già noto come sceneggiatore di La persona peggiore del mondo. Acclamato dalla critica e presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes, questa pellicola promette di lasciare il segno.

La trama

Durante una luminosa estate nordica, in un isolato complesso residenziale ai margini di una foresta, un gruppo di bambini in vacanza stringe un legame di amicizia. Tra loro ci sono Ida, appena trasferitasi con i genitori e la sorella maggiore Anna, affetta da autismo non verbale. Fuori dalla vista degli adulti, i bambini scoprono di possedere poteri nascosti.

Mentre esplorano queste nuove, inquietanti abilità tra i boschi e i parchi giochi, i loro giochi innocenti prendono una piega sempre più oscura. La linea tra il gioco e la malvagità si assottiglia, portando a conseguenze inaspettate e terrificanti. Il film dipinge un ritratto agghiacciante di come la crudeltà infantile, unita a facoltà paranormali, possa trasformarsi in una minaccia latente e incontrollabile. La lotta invisibile tra due fazioni di bambini, dotati di poteri telepatici e telecinetici, si svolge sotto gli occhi ignari degli adulti, culminando in uno scontro mentale di grande impatto.

The Innocents: una scena del film di Rai 4

Curiosità di The Innocents

Il film ha debuttato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2021.

al Festival di Cannes 2021. Il titolo richiama il classico The Innocents (Suspense) del 1961, ma Vogt ha voluto rovesciare l'archetipo del bambino inquietante con un approccio più intimista e psicologico.

Casting inclusivo : la scelta di un'attrice autistica per Anna e di una bambina con vitiligo per Aisha dimostra l'attenzione alla diversità e autenticità, premiata da critici e festival.

Legame madre-figlia : Ellen Dorrit Petersen, che interpreta la madre di Ida e Anna, è nella realtà la vera madre di Rakel, che interpreta Ida.

: Ellen Dorrit Petersen, che interpreta la madre di Ida e Anna, è nella realtà la vera madre di Rakel, che interpreta Ida. Colonna sonora : firmata da Pessi Levanto, è stata pubblicata nel 2021 ed enfatizza la tensione delicata del film.

: firmata da Pessi Levanto, è stata pubblicata nel 2021 ed enfatizza la tensione delicata del film. Miglior regia al film nordico al Gothenburg (2022), miglior regia al Festival Cleveland (2022) e nomination a diversi premi Amandas e al European Film Award.

Il cast completo