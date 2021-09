The Independent: John Cena e Kathy Bates nel cast del thriller politico

John Cena e Kathy Bates prenderanno parte al thriller politico The Independent, diretto da Amy Rice che porta sul grande schermo le ultime settimane delle elezioni presidenziali più importanti della storia.

Richard Jewell: una scena del film con Kathy Bates

John Cena e Kathy Bates, new entry nel cast di The Independent con protagonisti Brian Cox e Jodie Turner-Smith, interpreteranno proprio i due aspiranti presidenti. Il film, come anticipato, è diretto da Amy Rice, famosa principalmente per i suoi documentari tra cui By the People: The Election of Barack Obama.

The Independent è basato su una sceneggiatura scritta da Evan Parter, mentre Ryan Cunningham di Anonymous Content e Sam Bisbee di Park Pictures, insieme a Thea Dunlap stanno producendo il film, con Caddy Vanasirikul di The Exchange ed Evan Parter come produttori esecutivi.

Peacemaker: primo sguardo al nuovo team di John Cena in una foto della serie HBO Max

Tutti sappiamo ormai che John Cena, dopo essersi fatto un nome come leggenda nel mondo del wrestling professionistico, è riuscito anche a inserirsi nel mondo di Hollywood, recitando in una varietà di film, tra cui il più recente The Suicide Squad di James Gunn, dove ha interpretato Peacemaker. Kathy Bates, invece, è ormai da anni una star leggendaria, vincendo un Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in Misery e ormai in attività dagli anni '70.

Nel film Jodie Turner-Smith interpreta una giovane giornalista che, insieme al suo idolo (Brian Cox), aiuterà a scoprire una cospirazione che potrebbe cambiare l'intera elezione.