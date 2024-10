Kathy Bates spiega di aver perso peso anche 'grazie al duro lavoro'

L'attrice di Misery non deve morire ha risposto a coloro che le hanno puntato il dito per aver usato farmaci per perdere peso.

Kathy Bates è tornata a parlare della sua trasformazione fisica dopo essere stata accusata di aver usato farmaci per la perdita di peso. L'attrice ha perso circa 45 chili dal 2017, anno in cui le venne diagnosticato il diabete di tipo 2.

Nonostante l'attrice di American Horror Story abbia attribuito ai farmaci per il trattamento del diabete la perdita di 9 chili, ha dichiarato che gli altri 36 sono stati il risultato di importanti cambiamenti nello stile di vita e nella dieta.

Non solo farmaci

"Si è parlato molto del fatto che ci sia riuscita solo grazie all'Ozempic [un farmaco]. Ma devo far capire alle persone là fuori che per me è stato un duro lavoro, specialmente durante la pandemia. È molto difficile dire che ne hai avuto abbastanza" ha spiegato Bates in un'intervista a People.

Kathy Bates in una scena di Richard Jewell di Clint Eastwood

Dopo la diagnosi, Kathy Bates ha dichiarato di aver riflettuto sul suo rapporto con il cibo:"Prima mangiavo malissimo. Hamburger, Coca-Cola e pizza... Mangiavo perché avevo paura. E mangiavo perché era un grande 'vaffa' alla mia autostima". Nella famiglia dell'attrice ci sono stati casi di diabete e Bates è consapevole di come questa malattia cronica possa distruggere le vite.

"Avevo visto quello che mio padre aveva passato" ha raccontato la star di Pomodori verdi fritti alla fermata del treno "Aveva subito un'amputazione alla gamba. Una delle mie sorelle lo sta affrontando in maniera molto seria e ciò mi ha terrorizzata. Mi ha spaventata a tal punto da farmi reagire".

Kathy Bates, vincitrice del premio Oscar come miglior attrice per Misery non deve morire nel 1991, aveva annunciato il ritiro dalle scene ma la proposta di recitare nella serie reboot di Matlock, noto show legal degli anni '80 con Andy Griffith, le ha fatto cambiare idea e presto sarà sul piccolo schermo con i nuovi episodi della serie.