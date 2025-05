Kathy Bates, Garry Marshall non l'ha voluta in un film per il suo aspetto: "Un mio bacio non era romantico"

La star di Titanic e Misery non deve morire ha raccontato di aver ricevuto un rifiuto dal regista per un ruolo romantico perché considerata non abbastanza bella.

Kathy Bates ha raccontato che in passato il regista Garry Marshall si rifiutò di assegnarle un ruolo in un film romantico nonostante fosse stata lei a recitare nella parte della protagonista a teatro.

L'attrice sostiene che il rifiuto di Marshall fosse legato al suo aspetto fisico, considerato non abbastanza attraente per interpretare il personaggio sul grande schermo.

Il no di Garry Marshall a Kathy Bates per Frankie e Johnny

Il film in questione è Frankie e Johnny - Paura d'amare, rom-com con protagonisti Michelle Pfeiffer e Al Pacino. Kathy Bates aveva recitato a teatro nella produzione Off-Broadway dell'adattamento di Frankie and Johnny in the Clair de Lune.

La sua performance sul palcoscenico le valse un Obie Award e una nomination ai Drama Desk Award ma ciò non bastò a convincere Garry Marshall:"Non riusciva a fare il salto mentale per pensare che il pubblico potesse vedermi baciare qualcuno sullo schermo" ha raccontato Bates.

Kathy Bates in una scena di American Horror Story

Una reazione che non stupì più di tanto Kathy Bates:"È sempre stato così" ha spiegato, prima di ricordare che persino suo padre la sminuì con il suo insegnante di recitazione in Tennessee, dicendogli che sua figlia 'non è attraente nel senso convenzionale'.

La domanda imbarazzante e fuori luogo che fece star male Kathy Bates

Nell'intervista, Kathy Bates ha ricordato una domanda che la fece star male in passato. Durante il tour promozionale di Giocando nei campi del signore, nel 1991, in cui recitava nel ruolo della moglie di Aidan Quinn, un giornalista chiese al collega:"Lei è un attore protagonista. È credibile che lei e Kathy siate sposati?" .

Kathy Bates in una scena di La mia vita con John F. Donovan

Un episodio devastante per il morale dell'attrice:"Salii in camera, chiusi la porta a chiave e piansi come una bambina all'asilo" ricorda Bates. Nel film Frankie e Johnny - Paura d'amare si racconta la storia di un cuoco di una tavola calda di New York appena uscito di prigione che inizia una storia d'amore con una cameriera.

Nei vari adattamenti teatrali il ruolo di Johnny era stato interpretato da F. Murray Abraham e Kenneth Walsh.