The Impossible: nel film di Juan Antonio Bayona ci fu l'esordio di una futura star di Hollywood

Vent'anni fa, il 26 dicembre 2004 avvenne uno dei disastri naturali maggiormente catastrofici dell'epoca contemporanea, che causò oltre 230.000 morti. Un terremoto e un successivo maremoto distrussero varie zone della costa asiatica.

Il cinema raccontò quell'evento con il film The Impossible di Juan Antonio Bayona, dalla lente d'ingrandimento di una famiglia che si trovava in vacanza proprio in quella zona del sud-est asiatico. Il film sarà in onda alle 21.10 su Iris.

Il debutto della futura star di Hollywood

Nel film di Juan Antonio Bayona, uscito nelle sale nel 2012, fece il suo esordio, giovanissimo, un talento della recitazione che si era già distinto sui palcoscenici di Broadway nel musical Billy Elliot.

Primo piano di Tom Holland in The Impossible

Si tratta di Tom Holland, oggi famosissimo per il ruolo di Peter Parker/Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe e per la relazione con la collega Zendaya, all'epoca praticamente sconosciuto. A soli 16 anni, interpretò Lucas Bennett, figlio maggiore della coppia di coniugi interpretata da Naomi Watts e Ewan McGregor.

La trama di The Impossible e il successo di Tom Holland

Il film di Bayona è basato sulla vera storia di una famiglia sopravvissuta al disastro del 2004 che colpì l'Oceano Indiano. Maria, Henry e i loro tre figli sono in vacanza durante le festività natalizie in Thailandia. La loro vita viene sconvolta quando un'enorme ondata travolge il loro resort, separandoli l'uno dall'altro.

Tom Holland ricevette il plauso della critica per la sua performance nel film, vincendo il National Board of Review Award nella categoria dedicata al miglior attore emergente.